الهلال أم النصر؟ .. نجم تشيلسي يوافق على الانتقال إلى السعودية بشرط

من يفوز بصفقة نجم تشيلسي الإنجليزي؟

تلقى أحد أبرز نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي، عروضًا ضخمة للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الدوري السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".

ووفقًا لصحيفة "football london"، أبدت العديد من الأندية السعودية، رغبتها في التعاقد مع البرازيلي تياجو سيلفا، قلب دفاع نادي تشيلسي.

وكشفت الصحيفة، عن عدم ممانعة سيلفا في الرحيل عن العملاق الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، على الرغم من أنه كان ينوي استكمال عقده الممتد حتى 30 يونيو 2024.

وأشارت إلى أن المدافع البرازيلي المخضرم، أكد على أنه سيرحل من تشيلسي، إذا كانت الإدارة لا تريده في الفريق الأول، الموسم القادم.

ويعتبر ناديا الهلال والنصر، على رأس المرشحين للتعاقد مع تياجو سيلفا، في ظل تقارير صحفية عن رغبتهما في ضم قلب دفاع عالمي؛ حيث كان الاختيار الأول للإسباني سيرخيو راموس، الذي يتفاوض مع باريس سان جيرمان حاليًا؛ لتجديد عقده.