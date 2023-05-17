ليس الهلال أو النصر .. نادٍ سعودي مفاجئ يريد عمر السومة من الأهلي

هل يوافق عمر السومة على هذا العرض المفاجئ؟

على مدار عدة سنوات، ارتبط اسم النجم السوري الكبير عمر السومة، بـ"الانتقال" إلى الهلال أو النصر، حال رحيله نهائيًا، عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

السومة انضم إلى الأهلي في 2014، قادمًا من القادسية الكويتي، واستمر معه حتى الانتقال إلى نادي العربي القطري، في الصيف الماضي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.

وبعد نهاية إعارته إلى العربي، أعلن النجم السوري، عودته إلى قلعة الراقي مجددًا، إلا أن إدارة النادي، لم تحسم قرارها حتى الآن، بالإبقاء عليه أو تسويقه.

وفي ظل هذا الغموض بشأن مستقله.. كشف الإعلامي الرياضي سالم آل كليب، عن رغبة نادي الأخدود، في التعاقد مع السومة، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكتب آل كليب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأربعاء: "السوري الدولي عمر السومة، ضمن خيارات إدارة نادي الأخدود (الهجومية)، للموسم القادم".

جدير بالذكر أن نادي الأخدود، تأهل لأول مرة في تاريخه، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد وصوله إلى النقطة 65 في الدرجة الأولى؛ ليرافق الأهلي والرياض، في انتظار الفريق الرابع.