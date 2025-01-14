"المفاوض النصراوي جعل الهلال يلتف حول نفسه" .. النصر خدم الرياضة السعودية بخطفه تلك الصفقة من جاره

الصفقة كانت قد أثارت جدلًا كبيرًا

الصراع بين الهلال والنصر، قطبي العاصمة السعودية الرياض، لا ينحصر داخل الملعب، بل يمتد إلى خارجه خاصة في سوق الانتقالات والقتال الشرس على النجوم المحليين والأجانب، لكن كان هناك صفقة مهمة بعيدة عن الملاعب واللاعبين فاز بها الأصفر وأحدثت ضجة هائلة آنذاك.

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الحديث هنا عن فوز النصر بحق استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود بعد منافسة شرسة مع الهلال الذي كان المستأجر القديم للملعب، وقد وصف الصحفي هاني الداود المفاوض النصراوي في مفاوضات تلك الصفقة بأنه جعل الهلال يلتف حول نفسه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال خلال حضوره في برنامج "أكشن مع وليد" "المفترض أن يُقدم الشكر للدكتور صفوان السويكت وعبد الرحمن الحلافي ومحمد الخريجي لإدارتهم لصفقة الأول بارك بذكاء، لقد جعلوا المفاوض الهلال يلتف حول نفسه".

GOAL

الداود أوضح أن فوز النصر بصفقة "الأول بارك" خدم الرياضة السعودية لأنه دفع المسؤولين إلى بناء ملعب خاص بالهلال خلال 40 يومًا فقط، مضيفًا "لو بقي الهلال في ملعب "مرسول بارك" لما بُني ملعب جديد يُغطي العجز الموجود في مدينة الرياض".

يُشار إلى أن النصر فاز بالمناقصة الخاصة بالملعب عام 2020 ويمتد العقد الموقع بين الطرفين إلى 10 سنوات.