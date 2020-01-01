قرار رائع من الهلال تجاه أسرة خميس العويران

حارس المرمى يتحدث بعد الفوز المهم على الأهلي

اتخذت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل قرارًا رائعًا تجاه أسرة النجم السعودي الراحل خميس العويران، أعلن عنه فهد المفرج عضو مجلس الإدارة.

وكان العويران قد فارق الحياة يوم أمس عن عُمر يُناهز الـ46 عامًا بعد صراع مع المرض، إذ تواجد لاعب الهلال والاتحاد السابق في المستشفى خلال الأشهر الأخيرة من حياته.

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المفرج قدم أحر التعازي لأسرة خميس العويران مؤكدًا أنه كان أخًا وقدوة ومثال يُحتذى به داخل الملعب.

مضيفًا "رئيس النادي فهد بن نافل أمر بتخصيص دخل مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر الأخير الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود لأسرة الفقيد، وسيُسلم لهم حال تحصيله من الشركة الراعية".

"هذه سنة الحياة، وأنا واثق من أن هيئة أعضاء شرف الهلال ومحبيه لن يتخلوا عن شخص خدم النادي والوطن بأفضل صورة ممكنة".

يُذكر أن خميس العويران لعب لناديي الهلال والاتحاد في السعودية، إذ بدأ نجم الوسط مشواره الاحترافي مع الزعيم وارتدى قميصه خلال الفترة بين عامي 1997 و2001، ومن ثم انتقل للعميد ولعب له حتى عام 2007.