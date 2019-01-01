دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

خربين: لم نخسر بطولة.. تكاتفوا من أجل الزعيم

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اللاعب السوري لم يشارك في ديربي الرياض أمام الهلال للإصابة

طالب السوري عمر خربين؛ لاعب الهلال السعودي، جمهور ناديه بمساندة الفريق، مؤكدًا أن مشوار الدوري المحلي لا يزال طويلًا.

الزعيم لم ينجح في الحفاظ على تقدمه أمام النصر عندما تقابلا أمس الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وبعدما كان الأزرق متقدمًا بهدف البرازيلي كارلوس إدواردو، خسر بثنائية، سجلها المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب العالمي.

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وكتب خربين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هارد لك يا زعماء، والقادم أجمل بإذن الله.. خسارة مباراة لا تعني خسارة بطولة، وما زال المشوار أمامنا طويلًا، تكاتفوا من أجل الزعيم".

ولم يشارك السوري في اللقاء، حيث يعاني من إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في معسكر أقيم بأكتوبر الجاري.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الهلال عند 19 نقطة في صدارة جدول الترتيب بعد ثماني مباريات، بينما خاض العالمي سبعة لقاءات، ويأتي في المركز الخامس بـ14 نقطة.

ولا يعرف الزعيم الفوز أمام العالمي في آخر عامين، وتحديدًا منذ أن هزمه بنتيجة 2-1 في أكتوبر 2017.

تقابل قطبا الرياض منذ ذلك الحين أربع مرات، تعادلا مرتين 2-2، وفاز النصر في مباراتين 3-2 و2-1.

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