النصر يُحدد أطراف مبارياته الودية استعدادًا لمواجهة الهلال في ديربي الرياض

النادي يُواصل تدريباته الجادة استعدادًا لعودة الدوري السعودي

يُواصل نادي النصر السعودي استعداداته الجادة لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، حيث أجرى الفريق تدريبه الاعتيادي مساء أمس السبت ومن المقرر أن يخضع اللاعبون لحصتين تدريبيتين اليوم الأحد.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة النصراوية أتمت الاتفاق مع أندية الشعلة والرائد والفتح والدرعية على مواجهة فرقها وديًا في إطار الاستعدادات لمواجهة الهلال السعودي في الخامس من أغسطس القادم.

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وجاء الاتفاق مع تلك الأندية تلبية لرغبة المدير الفني روي فيتوريا الذي اشترط لعب خمس مباريات ودية قبل خوض ديربي الرياض في قمة الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

من جانب آخر، أبدى فيتوريا إعجابه الكبير بأداء الثلاثي سلطان الغنام وعبد الرزاق حمدالله وخالد الغنام في مران الأمس الذي استمر لساعة ونصف، خاصة على الصعيد البدني، ومن المتوقع أن ينضم الثنائي البرازيلي بيتروس ومايكون بيريرا للتدريبات اليوم حال كانت نتيجة فحوصهم الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية.