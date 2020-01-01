فيديو | المعيوف: الدعيع والحبسي من أسباب تألقي هذا الموسم

حارس المرمى سعيد بلقب الدوري السعودي

أبدى عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال سعادته البالغة بتحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، موضحًا أن احتفالهم وسعادتهم بالإنجاز منقوصة لغياب الجماهير عن الملاعب نتيجة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

الهلال هزم الحزم 4-1 ليُتوج بلقبه الـ16 في دوري المحترفين السعودي، إذ حافظ بذلك على فارق الست نقاط مع منافسه المباشر " النصر " واستفاد من تفوقه في المواجهات المباشرة لحسم اللقب مبكرًا.

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المعيوف أكد خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية أن اللقب لم يكن سهلًا أبدًا، نتيجة عدة عوامل أبرزها فترة التوقف الطويلة والإصابات الصعبة التي ضربت الفريق.

وكشف اللاعب عن معاناته من الإصابة وغيابه عن التدريبات الجماعية مع الفريق حتى وقت قريب، موضحًا "الحمد لله، استطعنا أن نكون عند حسن ظن الجميع وإهداء جمهورنا البطولة".

"تعرضنا لمواقف صعبة خاصة الإصابات، سأتحدث عن نفسي وتلك أول مرة أتحدث عن الأمر، عانيت من إصابة خلال المعسكر الإعدادي لاستئناف الدوري، كانت إصابة في العضلة الأمامية ولم أنضم للتدريبات الجماعية سوى قبل مباراة النصر بأربعة أيام، ومازلت أعاني من الإصابة ولم أشعر بتحسن إلا قريبًا".

حارس المرمى السعودي أضاف حول غياب الجمهور "منذ غياب الجماهير وشعورنا في الملعب كان مختلفًا، إذ الجماهير تُقدم دعمًا كبيرًا للاعبين على أرض الملعب والاحتفال معهم بالأهداف مختلف تمامًا".

وأخيرًا قال المعيوف عن تألقه الملفت هذا الموسم وأسبابه "هذا بتوفيق الله ودعم الجميع لي، قلت دومًا أن الشخص الراغب في النجاح عليه الاستفادة من جميع الأشخاص حوله، كنت في يوم ما حارسًا احتياطيًا لمحمد الدعيع صاحب المسيرة الممتازة وعلي الحبسي صاحب التجربة القوية في الملاعب الإنجليزية، وقد استفدت من اللاعبين جيدًا".

"هذا بجانب اللعب المستمر وثقة الجميع بي وحب الجماهير ودعمهم وثقتهم، كل هذا يجعلني في تحدٍ خاص حتى لا أخطئ وأحافظ على مستواي الممتاز. جمهور الهلال يستحق المزيد وبإذن الله نطوي صفحة الدوري الآن ونبدأ الاستعداد لدوري أبطال آسيا".

يُشار إلى أن المعيوف لعب دورًا مؤثرًا في تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا 2019 والدوري السعودي 2019-2020.