التاريخ يتحدث..

وجه المحلل الرياضي خالد القحطاني، رسالة شديدة اللهجة على وصف فرق السعودية بـ"أندية الأموال"، بعد فوز الهلال على العين الإماراتي بنتيجة (5-4)، في كلاسيكو الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكر الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن ناديه يعتمد سياسة بناء اللاعبين والصبر عليهم، ولا ينفق الأموال الطائلة، على النقيض من الهلال الذي ما إن وجد أزمة دفاعية، حتى قرر تدعيم صفوفه بالثنائي جواو كانسيلو ورينان لودي.

وقال القحطاني إن هناك جهة إعلامية وشخصية مؤثرة، وكذلك بعض الجمهور، كانوا يتغزلون بالعين الإماراتي، بعد فوزه على الهلال والنصر، في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، بأن العين فاز على أندية الأموال، وما هو الحال إذا لعب في الدوري السعودي، مضيفًا "من حق جميع الدول الخليجية أن تدعم رياضتها، ولكن هذه لغة تحمل الكثير من الاستخفاف والانفصال عن الواقع، وآخر من يتحدث عن هذا الأمر حاليًا هو من يتكلم، العين أمام الهلال، كان يمتلك 14 لاعبًا أجنبيًا و8 لاعبين على الدكة، لا تتحدث عن الإنفاقات، والعين يمتلك 43 لاعبًا أجنبيًا، ولا تشعرني بأنكم مثل أندية مصر، وكل لاعبيكم محليين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستشهد القحطاني بنادي الجزيرة الإماراتي، الذي تعاقد مع ريكاردو أوليفيرا في 2009، بمبلغ 15 مليون يورو، وعندما واجه الأهلي في دور الـ16 بالآسيوية، تمكن الأهلي من إقصائه على أرضه وأمام جماهيره، ثم تعاقد الهلال بعدها بعام، مع كريستيان ويلهامسون، الذي كان أغلى صفقة أجنبية حينها بمبلغ 3 ملايين يورو.

وأضاف القحطاني أن الهلال تعاقد مع ويسلي لوبيز بمبلغ 500 ألف يورو من الدوري الروماني، وصار هدافًا للدوري السعودي، وتمكن أيضًا من إقصاء العين عام 2013، فيما واصل العين تدعيماته الأجنبية بمبالغ بلغت 14 مليون يورو، ومنها 7 ملايين في شراء عقد الغاني أسامواه جيان، كما ضم إيكوكو وإبراهيم دياز، وعندما واجه الهلال في نصف نهائي 2014، كان أغلى لاعبي الهلال تياجو نيفيز بمبلغ 2 مليون يورو، وتمكن الهلال من الفوز على العين في الذهاب (3-0)، وسجل ناصر الشمراني هدفين وكان نجم المباراة.

ونوه القحطاني بأن الهلال فاز على العين (3-0) في 2017، وكان غير مكتمل بعناصره الأجنبية، وضم كارلوس إدواردو بمليوني يورو وكذلك عمر خربين، في حين تعاقد العين حينها مع بيرج، مهاجم السويد الأساسي، بـ4 ملايين يورو، وكذلك دوجلاس وكايو وآخر ياباني بمبلغ 3 ملايين لكل منهم، وفاز الهلال بثلاثية إدواردو، ولم يذكر أحد في ذلك الحين بأنه فاز على أندية الأموال.