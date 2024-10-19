"الهلال يلهمني وهذا ما يميزه عن النصر" .. اعتراف مثير من لاعب العين الذي أقصى بطل روشن من الآسيوية!

الهلال يصطدم بالعين الإماراتي مجددًا في الآسيوية.

أشاد البرازيلي إيريك، نجم العين الإماراتي، بفريق الهلال، بوصفه بإياه بأنه "يلهمه"، قبل المباراة التي تجمع بين الفريقين، الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتمكن العين من إقصاء الهلال من الدور نصف النهائي، في النسخة الماضية ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث تلقى الهلال خسارة مفاجئة على ملعب هزاع بن زايد في مباراة الذهاب (2-4)، فيما وقع إيريك على هدف في لقاء العودة، ليحرم بطل دوري روشن، من العودة رغم تسجيله هدفين، لينتهي الإياب بنتيجة (1-2)، على ملعب المملكة أرينا، في أبريل الماضي، ويتأهل العين إلى المباراة النهائية، ومن ثم التتويج باللقب بنتيجة إجمالية (6-3).

وقال إيريك، في تصريح عبر موقع قناة "العربية"، إن اللعب ضد الهلال دائمًا ما يكون مهمًا وممتعًا، ويمثل فرصة للاعبين من أجل اللعب بأفضل مستوياتهم، مضيفًا أنه لاعبي العين، يدركون مطالبات الجماهير الهلالية للاعبيها بتعويض خسارة الموسم الماضي، ولكن هذا الأمر لن يؤثر على الفريق الإماراتي الذي يركز فقط على تقديم مباراة رائعة.

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وكشف إيريك عن المقارنة بين فريقي الهلال والنصر، قائلًا إنهما يتشابهان فقط في امتلاك النجوم، وليست هناك مباراة أسهل بينهما، ولكنهما يختلفان تمامًا من حيث أسلوب اللعب وأفكار المدربين، مضيفًا أن الهلال أكثر تماسكًا وانسجامًا عن النصر.

وتحدث إيريك عن انتصار الموسم الماضي، قائلًا "ربما لم يكن أحد يعرف فريقنا جيدًا في الموسم الماضي، لأننا لم نكن نمتلك فريقًا مليئًا بالنجوم، ولكننا قاتلنا بقوة ولعبنا بتفانٍ وطموح، وعرفنا كيف نستغل الفرص واللحظات الجيدة التي سنحت لنا، لتسجيل الأهداف والسيطرة على المباراة، واستفدنا من لحظاتهم الصعبة، والفريق بالكامل قدم أداءً جيدًا للغاية".