مفاجأة مدوية بشأن موقف النصر من مناقصة "محيط الرعب"

استثمار ملعب جامعة الملك سعود محل صراع بين العديد من الأطراف

كشف سيف السيف المقرب لإدارة الهلال عن مفاجأة مدوية بشأن موقف النصر من مناقصة ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك قبل يوم واحد من الإعلان عن هوية الفائز.

وتتحدث الصحافة منذ عدة أسابيع عن تنافس عدة أطراف على الفوز بحق استئجار واستثمار "محيط الرعب" أبرزها ناديي الهلال و النصر وعدد من الشركات التجارية والتسويقية، علمًا أن شركة صلة الرياضية السعودية كانت قد فازت بمناقصة العقد الأخيرة ومن ثم قامت بتأجير الملعب لنادي الهلال لمدة 3 سنوات.

سيف السيف فجر مفاجأة حين قال عبر حسابه الشخصي على تويتر أنه لم يتقدم للمناقصة الخاصة بملعب الجامعة سوى نادي الهلال وشركة أخرى غير رياضية، لينفي ضمنيًا دخول النصر أو أي شركة أخرى تمثله.

لم يتقدم للمنافسه على #ملعب_الجامعة سوى الهلال وشركة اخرى غير رياضية — saif alsaif (@saifmoalsaif) June 8, 2020

ولم تُؤكد أو تنفي إدارة العالمي تلك الأخبار التي أثارت جدلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا في السعودية، خاصة مع تصريحات رئيس النادي صفوان السويكت الأخيرة التي هاجم خلالها كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.

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مصادر جول الخاصة أوضحت أن الشركة الأخرى التي دخلت المناقصة لمنافسة الهلال هي شركة سييرا (مجموعة الطيار للسفر والسياحة سابقًا) التابعة لوزارة الترفيه.

وتأتي تلك الأنباء بعد أخبار انتشرت صباح اليوم حول إمكانية تمديد العقد الحالي المبرم بين شركة صلة وجامعة الملك سعود لمدة 9 أشهر بحيث ينتهي في يونيو 2021 بدلًا من أكتوبر 2020، وذلك نظرًا لتضرر شركة صلة والهلال من توقف النشاط الرياضي وضمنه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما تحدث البعض عن وجود اتجاه آخر داخل الجامعة بعدم تمديد العقد الحالي وتعويض شركة صلة ومن ثم الهلال ماليًا عن الفترة التي توقف بها الدوري السعودي.