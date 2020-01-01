أخبار أولية ... الهلال يخسر مناقصة "ملعب الجامعة"

اليوم سيُعلن عن الفائز بمناقصة ملعب محيط الرعب

أفادت أنباء أولية من داخل جامعة الملك سعود أن شركة الهلال الاستثمارية خسرت المناقصة الخاصة باستثمار واستئجار ملعب الجامعة لصالح العرض المقدم من شركة الوسائل السعودية.

وأوضحت عدة مصادر أن عرض شركة الوسائل السعودية التابعة لمحمد عبد الإله الخريجي رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة العربية للدعاية والإعلان هو الأعلى سعرًا من ذلك الخاص بالهلال.

اقرأ أيضًا | أموال آل الشيخ ومفاجأة رومارينيو.. عناوين الصحف السعودية والمصرية 9 يونيو

المزيد من الفرق

كانت صحيفة الرياضية قد أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن الهلال طلب استئجار واستثمار الملعب لمدة سبع سنوات، لكن دون المزيد من التفاصيل حول القيمة المالية للعرض أو أي تفاصيل خاصة بعرض شركة الوسائل.

ولم يدخل نادي النصر أو أي شركة ممثلة عنه المناقصة رغم شرائه لكراسة الشروط في الموعد المحدد، ويُقال حاليًا أن النادي قد يستأجر الملعب من شركة الوسائل.

وكان يوم أمس آخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بالمناقصة، وسيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن الفائز بها، إذ فتحت المظاريف صباح اليوم.

وتم فتح المظاريف اليوم في حضور لجنة من وزارة المالية وممثلي الجهات المتقدمة لاختيار العرض الأفضل حسبما تراه جامعة الملك سعود بناءً على العرض المادي والفني والاستثماري ومدة العقد، وسيتم مراجعة وتدقيق المستندات الرسمية للمتقدمين بواسطة لجنة فنية رسمية مختصة قبل إعلان الفائز النهائي بالمناقصة، وستستغرق تلك الخطوة عدة أيام قبل الاعتماد النهائي للفائز وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.

يُشار إلى أن شركة صلة الرياضية السعودية كانت قد فازت بالعقد الأخير عام 2017 وقد أجرت الملعب للهلال بعقد ينتهي في سبتمبر القادم، لكن هناك حديثًا عن إمكانية تمديده لمدة تسعة أشهر قادمة بسبب تضرر صلة والهلال من توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا.