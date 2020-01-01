رسميًا | شركة الوسائل تُعلن فوزها بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود

الهلال خسر المناقصة

أعلنت شركة الوسائل السعودية رسميًا فوزها بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود على حساب نادي الهلال السعودي.

وكانت مناقصة الفوز بحقوق استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود قد أقيمت خلال يونيو الماضي وتقدم لها شركة الوسائل وشركة الهلال الاستثمارية التابعة لبطل آسيا.

وقد أثيرت أخبارًا أولية حول فوز الشركة التابعة لمحمد عبد الإله الخريجي رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة العربية للدعاية والإعلان بالمناقصة لأنها صاحبة العرض الأفضل قبل أن يتم تأكيد الأمر رسميًا اليوم الثلاثاء.

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وأعلنت شركة الوسائل عبر حسابها الرسمي على تويتر فوزها بالملعب ببث مقطع فيديو يُظهر لقطات للملعب وبعض المباريات التي أقيمت عليه، مع التعليق بجملة "قريبًا حكاية جديدة، وتجربة رقمية فريدة".

وقد ألحقت التغريدة بوسوم "محيط الوسائل" و"ملعب الجامعة للوسائل" و"الوسائل السعودية".

ويتحدث البعض في الإعلام السعودي عن وجود اتفاق بين الشركة ونادي النصر السعودي حول منحه إياه بعد الفوز به، لكن مصدر مسؤول داخل الوسائل نفى هذا الأمر خلال تصريحات سابقة لصحيفة الجزيرة السعودية.

إذ قال "دخلنا المنافسة لمعرفتنا بسوق الاستثمار الرياضي وحجم المكاسب فيه. نريد إذا نجحنا بالفوز بالعقد - وهو المتوقع - أن نستثمر مع الجهات الرياضية، سواء أندية أو وزارة الرياضة أو للمهرجانات الرياضية للجهات كافة".

أضاف "نحن نضع خيارات عدة، من بينها - وهو الأفضل لنا - التوقيع مع ناديَيْن، وفي حال لم يتحقق ذلك فنادٍ واحد، لكننا نرفض فكرة منح الملعب لثلاثة أندية".

تصريحات المصدر المسؤول من داخل شركة الوسائل فتح الباب لأن يلعب الهلال والنصر معًا على ملعب "محيط الرعب" حال توصلا لاتفاق ثلاثي مع الشركة، علمًا أن الزعيم يلعب وحيدًا على الملعب منذ 2017 بموجب عقد استئجاره من شركة صلة الرياضية التي فازت بعقد المناقصة الأخير.

يُشار إلى أن عدة مصادر تحدثت عن أن خطة الوسائل للاستفادة من الملعب تعتمد على منح 60% للمباريات تحت مظلة وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم أو لنادٍ واحد أو ناديين، فيما 20% ستكون لفعاليات وزارة الترفيه و20% للمناسبات الخاصة التي ستقام تحت مظلة الشركة.