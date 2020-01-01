راتب ضخم وحوافز مغرية .. تفاصيل عرض الهلال لضم بلهندة

منافسة ثلاثية شرسة حول اللاعب المغربي

كشف موقع فوتوسبور التركي عن تفاصيل العرض المالي الضخم من الهلال للتعاقد مع يونس بلهندة لاعب جلطة سراي المطلوب كذلك في الاتحاد و النصر .

الجناح المغربي يرتبط مع ناديه التركي بعقد يمتد حتى 2021 لكنه قريب جدًا من الرحيل عنه بسبب خلافات كثيرة مع المسؤولين والجماهير، وتتحدث المصادر التركية والسعودية عن منافسة ثلاثية حول خدماته من الهلال والنصر والاتحاد.

وفيما تتواصل المفاوضات مع جلطة سراي للاتفاق على ثمن اللاعب، يُحاول مسؤولو الهلال التفوق على الجميع والتوصل لاتفاق مع بلهندة حول بنود عقده الشخصي.

المزيد من الفرق

وقد كشف الموقع التركي عن تقديم بطل دوري أبطال آسيا راتبًا سنويًا ضخمًا للاعب صاحب الـ30 عامًا بلغ خمسة ملايين يورو، بجانب حوافز أخرى مثل حصوله على خمسة آلاف يورو مقابل كل هدف يُسجله و100 ألف يورو مقابل كل 25 نقطة يجمعها الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .