"على الهلال والنصر الحذر من الآن" .. الأهلي يسلّح يايسله بـ"جيش جرّار" قبل النخبة الآسيوية!

بعد تحقيق إنجاز التأهل لدوري النخبة الآسيوية..

وجه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، توصياته من أجل تدعيمه قبل الموسم الرياضي الجديد، الذي يشهد عودة الراقي للمنافسات الآسيوية.

وتولى يايسله، تدريب الأهلي، قبل بداية موسم 2023-2024، بعد عودة الفريق إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وتم تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات البارزة، أبرزها رياض محرز وروبرتو فيرمينو وسان ماكسيمين والحارس إدوارد ميندي، ليتمكن الفريق من اقتناص المركز الثالث في ترتيب الدوري، برصيد 65 نقطة من 34 مباراة، ويحجز المقعد الثالث إلى بطولة دوري النخبة الآسيوية، برفقة الهلال والنصر، البطل والوصيف في مسابقتي الدوري وكأس الملك.

وأفاد الإعلامي الرياضي نواف العقيل، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، بأن الأهلي يعمل على زيادة طاقم المدرب ماتياس يايسله، والذي قام بتقديم توصياته للمدير الرياضي، حول ما يحتاجه، ورشح بعض الأسماء.

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وأضاف "يملك المدرب ماتياس يايسله 4 مساعدين الآن، ومتوقع أن يصبح لديه 8-10 مساعدين قبل بداية الموسم المقبل".

وحسم الرئيس التنفيذي للأهلي، رون جورلي، مستقبل المدير الفني يايسله مع النادي، بعد ظهور مطالبات عدة برحيل المدرب الألماني خلال الموسم، ليعلّق جورلي قائلًا إن يايسله يقوم بعمل جيد، بالنظر إلى وضع النادي خلال الموسمين الماضيين، والذي يؤكد أن النادي يتطور ويتقدم، وعلى الإدارة أن تكون صبورة من أجل بناء الفريق للسنوات المقبلة.