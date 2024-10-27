"نصف قوته أمام الهلال كافية لتأهله" .. النصر يتعرض لاستفزاز هلالي قبل مواجهة التعاون في كأس الملك

الهلال تخطى التعاون بصعوبة بالغة في دوري روشن السعودي

تعرض النصر لاستفزاز هلالي، قد يُوصف بالمعتاد، قبل مواجهته الصعبة المرتقبة مع التعاون في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الثلاثاء القادم.

التعاون خسر مباراته الأخيرة في دوري روشن السعودي بهدفين نظيفين أمام الهلال سجلهما ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ولكنه رغم ذلك قدم أداءً جيدًا جدًا.

الإعلامي الهلالي، محمد الذايدي، أشار عبر منصة إكس، وفي تصريح يبدو مستفزًا للنصراويين، بأن التعاون لا يحتاج سوى لخوض مواجهة النصر بنصف قوته التي أظهرها أمام الهلال ليخرج فائزًا ومتأهلًا للدور القادم.

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إذ كتب "لو لعب التعاون بنصف مستواه الذي قدمه أمام الهلال أمس سيفوز ويتأهل بسهولة للأدوار المتقدمة من مسابقة كأس الملك والعلم عند الله".

فريق سكري القصيم الذي يتواجد تاسعًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة من 8 مباريات استطاع الفوز في آخر مبارياته في دوري أبطال آسيا على ألتين أسير من تركمنستان 2-1.



النصر عاش سيناريو مشابه لخصمه، حيث هزم الاستقلال الإيراني في الإمارات بهدف نظيف ضمن دوري أبطال آسيا النخبة، وتعثر بعدها بتعادل مخيب أمام الخلود، 3-3، في دوري روشن.





