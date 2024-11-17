"الدوري السعودي سيختلف تمامًا في 2027" .. تحذير شديد اللهجة للهلال والنصر والاتحاد والأهلي

الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن هذا الموسم

يعيش الدوري السعودي ثورة على صعيد جودة اللاعبين وقوة سوق الانتقالات منذ صيف 2023، وذلك بعد إقرار خصخصة الأندية وانتقال ملكية العديد منها لجهات سيادية وشركات وهيئات في السعودية، ويبدو أن ذلك مجرد البداية.

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الصحفي عبد العزيز الغيامة حذر الرباعي الكبير في الدوري السعودي، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، من خطر قادم سيُهدد سيطرتهم على المنافسة المحلية، مشيرًا إلى أن الأمر سيُصبح واضحًا جليًا خلال موسم 2026-2027 على الأكثر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الغيامة أوضح حديثه بالإشارة إلى أن قدوم أندية الشركات والهيئات، مثل نيوم والعلا بجانب القادسية، إلى الدوري السعودي سيزيد من حدة المنافسة بين الأندية، ومضيفًا "الخصخصة قادمة للعديد من الأندية، أبرزها الشباب والاتفاق والرياض وربما التعاون، وتلك الأندية ستتغير تمامًا عند حدوث تلك الخطوة لأنها ستحصل على الدعم المالي المطلوب، هذا بجانب أندية الشركات القادمة مثل نيوم والعلا وبتواجد القادسية سيجعل الدوري السعودي مختلفًا تمامًا من حيث التنافسية في المواسم القادمة، وأتوقع تحديدًا في 2026-2027".

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تابع "أندية الاتحاد والنصر والأهلي تمتلك كل ما يلزم للمنافسة حتى النهاية والفوز بالألقاب لكن ما يعيبها المزاجية في الإدارة، تلك الأندية حققت نجاحات كبيرة حين حصلت على رؤساء وإداريين أكفاء لكن ما كان يمنع استمرارهم هو غياب الدعم المالي، فيما ما يميز الهلال و انتظام ذلك الدعم بشكل ممتاز".

يُشار إلى أن الهلال هو الفريق الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي خلال السنوات الماضية، حيث حقق الموسم الماضي فوزه السادس باللقب خلال السنوات الـ8 الأخيرة، وقد خسره موسم 2028-2019 لصالح النصر وموسم 2022-2023 لصالح الاتحاد.