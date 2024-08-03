"قد تؤجل قرارًا رسميًا إلى العام المُقبل" .. الرزيحان يكشف عن أزمة كبرى تنتظر أندية دوري روشن!

الرزيحان يرد بقوة على عدم تدعيم الاتحاد من لجنة الاستقطابات..

وجه الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، تحذيرًا للجهات المسؤولة، من ظهور أزمة كبرى تواجه أندية دوري روشن السعودي، تتعلق بإنهاء تعاقدات اللاعبين، بناءً على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص عدد قوائم الأندية في الموسم المُقبل، من 30 إلى 25 لاعبًا.

وتحدث الرزيحان، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، عن أزمة نفاد ميزانيتي الهلال والنصر، قائلًا "الاتحاد السعودي أصدر بيانًا، بالاشتراك مع رابطة دوري المحترفين، بشأن اشتراط ضم لاعبين مواليد 2003 فما بعد، أقل شيء، أين الميزانية المحددة لهؤلاء اللاعبين، أليس منحق الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، أن يشاركوا بالعدد الذي ذكرته الرابطة واتحاد الكرة؟".

وأضاف "لابد أن يُصدر بيان توضيحي فيما يخص دعم الأندية، الأمر عائم، وهناك أيضًا قرار تقليص القائمة، فهناك لاعبون لديهم ارتباطات، وهذا القرار سيؤدي إلى إنهاء العلاقات التعاقدية، من سيتحمل تكاليف إنهاء التعاقد، الأندية، وأنا متأكد أنه خلال أسبوع، ستشهد الأندية الكثير من إنهاء التعاقدات، وقد يُصدر بيان بتأجيل القرار حتى السنة المُقبلة".

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وعلق الرزيحان على أنباء البيان المُشترك الذي يستعد عدد من أندية دوري روشن السعودي، لإصداره من أجل الاعتراض على تأخر الرابطة في الكشف عن ميزانيات الأندية في الميركاتو الصيفي، قائلًا "هذا هو دور الرابطة، وأنا أتمنى من رابطة دوري المحترفين، أن تقوم بواجبها في الدفاع عن حقوق الأندية".

ومن ناحية أخرى، وجه الرزيحان ردًا على بعض الأقاويل حول عدم حصول نادي الاتحاد على الدعم الكافي من لجنة الاستقطابات، قائلًا إن النادي حصل على دعم بـ21 لاعبًا منذ فوزه بالدوري، بين 11 لاعبًا محليًا، و5 صفقات عالمية استقطبتها اللجنة، وفوق ذلك التعاقد مع المدرب جاياردو، ثم يظهر البعض ويقول النادي لم يأخذ حقه من التعاقدات، فالاتحاد هو الفريق الوحيد الذي يمشي الهوينا ولديه تدفقات مالية.