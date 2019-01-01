ظاهرة سعودية بدوري أبطال آسيا - هل يعود اللقب إلى المملكة؟

هل يحقق أحد الفرق السعودية اللقب الآسيوي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يشهد دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، تواجد سعودي كبير، وذلك بعد صعود 4 فرق وهم الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

هي نسخة استثنائية من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي يشهد دور الـ16 بها تواجد سعودي كبير لأول مرة.

النصر صعد محتلًا وصافة المجموعة الأولى خلف ذوب آهن أصفهان الإيراني، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، وخسارة مباراة.

وصعد الاتحاد محتلًا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين، وخسارة مباراة.

الهلال تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة.

الأهلي صعد محتلًا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات وخسارة مثلهم، خلف السد القطري المتصدر.

تواجد الفرق السعودية الأربعة في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بالفعل يرفع من فرص حصول أحدهم على اللقب الغائب منذ سنوات كثيرة.

بالرغم من أن الهلال سيواجه مواطنه الأهلي في دور الـ16، ما يعني أن دور الربع نهائي سيشهد خروج فريق سعودي بكل مؤقت سواء الأهلي أو الهلال.

فهل الفرق الثلاثة المتبقية قادرة على استكمال مشوار دوري أبطال آسيا حتى المباراة النهائية؟