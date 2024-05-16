"الهلال في النخبة والنصر يشارك رجالًا وسيدات".. كشف الستار عن شعارات البطولات الآسيوية في 2025

الكشف عن شعارات البطولات الآسيوية بدءًا من موسم 2024-2025

أزاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الستار عن شعارات بطولات الأندية المطوّرة، والتي تمثل عصرًا جديدًا للكرة الآسيوية، بدءًا من موسم 2024-2025، على خلفية الحفل الذي أقيم عقب نهاية الاجتماع 34 للجمعية العمومية للاتحاد القاري، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقدم الحفل الشعارات الجديدة للبطولات الآسيوية الأربع التي تشكل مسابقات الأندية من الموسم المقبل، وهي (دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا للسيدات، دوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي)، حيث يتضمن كل شعار، ألوان وتصاميم ترمز إلى شكل الكأس الخاصة بها، وتحتوي على تداخل بين الألوان لتشكل لوحة غنية ومتميزة للغاية تليق بمكانتها.

وتمثل الشعارات والعلامات مزيجًا من الثقافات والتقاليد والبراعة الكروية من كافة أنحاء القارة، وتهدف إلى إلهام التميز وروح التميز والتضامن والوحدة بين اللاعبين والجماهير وجميع أطراف اللعبة، كما تم تصميم وتطوير كل شعار بدقة لتوضيح خصوصية البطولة، وتجسيد الروح الجماهعية للعصر الجديد الذي تعيشه كرة القدم على صعيد الأندية، كما أن تنوّع الألوان المصاحبة والعناصر الرسومية لكل شعار، ترمز إلى الابتكار الذي يرفع مستوى التجربة البصرية للجماهير الآسيوية.

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من جانبه، تحدث معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، عن الشعارات الجديدة للبطولات الآسيوية، قائلًا إن الكشف عن هوية الشعارات يعتبر خطوة كبيرة نحو دخول عصر جديد، مضيفًا "نسخ كرة القدم الآسيوية غني وفريد من نوعه، ويدعمه الملايين من المشجعين المتحمسين، ويمتلئ باحتمالات لا حصر لها ومقوّمات غير محدودة".

ومن المقرر أن تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مشاركة أفضل 24 ناديًا في القارة، كما يشارك 12 ناديًا في دوري أبطال آسيا للسيدات، و32 ناديًا في دوري أبطال آسيا 2، و20 فريقًا في دوري الحدي الآسيوي.

وضمن الهلال والنصر المشاركة في بطولة دوري النخبة الآسيوية، بعد احتلال المركزين الأول والثاني في مسابقة دوري روشن السعودي، فيما تبقى مقعد وحيد للبطولة، للفريق الذي سيفوز بالمركز الثالث، فيما يتأهل المركز الرابع إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، وسط صراع بين أندية الأهلي والتعاون والاتحاد، فيما حجز النصر مقعدًا في دوري أبطال آسيا للسيدات، بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز للسيدات.