"الهلال المسؤول الوحيد" .. رد رسمي حاسم من منتخب البرازيل في أزمة نيمار

تعليق حاسم من المتحدث باسم منتخب البرازيل بعد إصابة نيمار

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رد رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل، على أنباء دفع اتحاد الكرة في بلاده، تعويضات مالية لنادي الهلال؛ بعد إصابة النجم الدولي نيمار دا سيلفا جونيور.

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نيمار أصيب بـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل ضد أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ ليتأكد انتهاء موسمه مع الهلال، بشكل رسمي.

بافيا قال في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "مسؤولية التعويض المالي، ليست من اختصاص الاتحاد البرازيلي؛ بل تتعلق بالزعيم الهلالي فقط".

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وكشف المتحدث الرسمي، عن أن الهلال، هو المعني الوحيد بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ من أجل مدهم بالتقارير الخاصة بـ"إصابة" نيمار.

وأشار إلى أنه بناءً على هذه التقارير، سيحدد "فيفا"، قيمة التعويض المالي الذي سيتم دفعه إلى نادي الهلال، والذي لن يزيد عن راتب السنة الواحدة.

أيضًا.. أكد رودريجو بافيا، على أن منتخب البرازيل، لن يتدخل في علاج نيمار؛ حيث سيكون الهلال، هو المسؤول عن موعد عودة اللاعب إلى الرياض، ومكان إجراء العملية الجراحية.

جدير بالذكر أن نيمار جونيور البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.

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