الهلال ضد الفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

الفيصلي 2 × 0 الهلال

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30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول وتقدم الفيصلي بهدفين دون رد.

24' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف ثاني للفيصلي ركلة حرة من الجانب الأيسر لعبها أمالفيتانو، وقابلها إيجور برأسية قوية سكنت الشباك.

22' محاولات من لاعبي الهلال لتسجيل هدف التعادل.

16' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح الفيصلي تسديدة قوية بأقدام العمري، ركنية من الجانب الأيسر وصلت إلى العمري الذي قابلها بتسديدة قوية على الطاير في الشباك.

10' أووووه فرصة خطيرة للهلال تمريرة تصل إلى بيريرا الذي سدد تسديدة تصدى لها ملائكة وحولها إلى ركنية.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة وبداية قوية من الفريقين.

1' أوووووووووه فرصة خطيرة أولى في المباراة لصالح الفيصلي تسديدة قوية من أمالفيتانو، ولكن المعيوف يتصدى لها ويحولها إلى ركنية.

والآن مع انطلاق المباراة.

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني -جانج هيون سو - علي آل بليهي - محمد البريك

سلمان الفرج - محمد كانو

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

بافيتيمبي جوميز

تشكيل الفيصلي:

التشكيل| 4-2-3-1

مصطفى ملائكة

محمد العمري - رافائيل دا سيلفا - إيجور روسي - ياسين برناوي

إسماعيل سيلفا - هشام فايق

جيليرمي - رومان أمالفيتانو - خالد الكعبي

جوليو تفاريس

بطولة جديدة تدق باب الهلال، عندما يلتقي مع الفيصلي بملعب الملك فهد الدولي لحساب كأس السوبر السعودي.

وللمصادفة التقى الفريقان قبل أيام في الدوري السعودي بأحد أكثر المباريات إثارة، عندما حوّل الهلال تأخره بهدفين لفوز بثلاثية.

وتُوِّج الموج الأزرق بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، بينما فاز الفيصلي بدرع كأس خادم الحرمين الشريفين بالتغلب على التعاون بالنهائي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة الهلال والفيصلي، في إطار السوبر السعودي والذي سيقام على ستاد الملك فهد الدولي.