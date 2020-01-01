الهلال والفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

الفيصلي 0 × 0 الهلال

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لذلك فالمهمة لن تكون سهلة على رفاق بافيتيمبي جوميس، فالمحافظة على الصدارة أمام خصم عنيد أمر في غاية الصعوبة، ولكن كتيبة الهلال بتألقها اللافت للنظر هذا الموسم بمقدورها اجتياز هذا التحدي الصعب.

في الوقت نفسه فإن الفيصلي من المفاجآت السارة هذا الموسم في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطة ويعيش حالة فنية مميزة باستثناء آخر مباراتين فقط من تراجع النتائج.

الموج الأزرق منتشٍ بالانتصار الهام الذي حققه على الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين وتأهل به إلى نصف نهائي البطولة، ويسعى إلى مواصلة النجاحات هذا الموسم ومواصلة تصدر الدوري