الليلة الزعيم يحتفل بتتويجه بطلًا

يرى سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، أن مواجهة الهلال للفيصلي في ختام الموسم هو أفضل خيار له، لتجنب إفساد ليلة التتويج على جماهيره، إذا كانت أمام الفرق المهددة بالهبوط.

الزعيم يواجه العنابي اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، ضمن الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكان الأزرق قد توج قبل أيام بطلًا للدوري للمرة الـ17 في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حصد 58 نقطة من 29 مباراة، متوفقًا بفارق أربع نقاط عن الشباب؛ محتل الوصافة.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من حسن حظ الهلال أن مباراته الختامية أمام أحد فرق الوسط الفيصلي، لو كانت ضد أحد الفرق المهددة بالهبوط مثل الباطن الوحدة الباطن لخسرها كالمعتاد، فتعرض مدرجه "الفخم"للعكننه"وضاعت فرحة الفوز الفوز".

وأضاف: "المدرج الفخم"المغرد"غير مقتنع بها و لا يتعامل معها لكنها عبارة حصرية لسامي".

#هات_إذنك

••من حسن حظ الهلال أن مباراته الختامية أمام أحد فرق الوسط الفيصلي

•لو كانت ضد أحد الفرق المهددة بالهبوط مثل الباطن الوحدة الباطن لخسرها كالمعتاد فتعرض مدرجه"الفخم"للعكننه"و ضاعت فرحة الفوز

•المدرج الفخم"المغرد"غير مقتنع بها و لا يتعامل معها لكنها عباراة حصرية لسامي — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) May 29, 2021

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الهلال والفيصلي، كانت قد انتهت بالتعادل 1-1، إذ خطف جوليو تافاريس الفوز للعنابي قبل النهاية بسبع دقائق من ضربة جزاء.

وأعلن الفيصلي أنه سيقوم بعمر ممر شرفي للاعبي الزعيم، كونهم أبطال الدوري، ورد الأزرق بأنه سيقوم بنفس الشيء للعنابي كونه بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.