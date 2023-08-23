بعد الهلال .. الفيحاء "يطقطق" على ريمونتادا النصر أمام شباب الأهلي!

رغم فوز النصر إلا أن الفيحاء لم يتركه وشأنه!

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بطريقة تبدو لوهلة أنها تهنئة، سخر الفيحاء السعودي "طقطق" على النصر بعد تأهله لنهائيات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2023-2024م.

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العالمي عبر من مباراة الملحق أمس الثلاثاء، بالفوز أمام شباب الأهلي الإماراتي بريمونتادا تاريخية، إذ حول تأخره بهدفين لهدف، لفوز بنتيجة 4-2، مدركًا التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقتين فقط، وواصل أهدافه في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وعقب المباراة، أتت تهنئة أو بالأحرى "طقطقة" الفيحاء، على العالمي، عبر حسابه الرسمي على منصة "X" للتواصل الاجتماعي، إذ كتب: "نبارك للأشقاء في نادي النصر الانتصار في مواجهة "الملحق الآسيوي"، أهلًا بكم معنا في دوري أبطال آسيا".

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ورغم أن التغريدة مرت مرور الكرام على الكثير من النصراويين، الذي ردوا المباركة بشكل طبيعي إلا أن منافسي العالمي لفتوا أنظارهم لـ"الطقطقة" بها، بشأن التلميح لمشاركة العالمي في مباراة الملحق، بينما البرتقالي تأهل بمقعد مباشر، رغم قلة خبرات لاعبيه.

هذه "الطقطقة" تأتي بعد أيام قليلة من قيام الفيحاء بالسخرية أيضًا من الهلال، بعدما تعادل أمامه بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن.

يذكر أن لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم لحسم المتأهلين لدوري أبطال آسيا 2023-2024م تنص على صعود بطل الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2021-2022م، رفقة بطل دوري روشن وبطل كأس الملك موسم 2022-2023م.

وبشأن الفيحاء، فقد صعد لنهائيات البطولة القارية مباشرةً بعدما توج الهلال بطلًا للنسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين وهو المتأهل مسبقًا نظرًا لحصده لقب الدوري السعودي موسم 2021-2022م، ليفوز البرتقالي بمقعد مباشر بصفته بطل كأس الملك 2021-2022م.

ويرافقهما الاتحاد؛ بطل الموسم الماضي من دوري روشن السعودي، ويضطر النصر؛ وصيف العميد في الموسم ذاته، للمشاركة في الملحق، إذ كانت الأولوية للفيحاء في حسم مقعد مباشر بصفته بطلًا لإلإحدى البطولتين المحليتين وليس وصيفًا.

SHAHID