الطقم التاريخي يخالف لوائح دوري روشن .. تحذير "قانوني" إلى الهلال قبل مواجهة الفيحاء!

القانون يمنع الهلال من احتفاله التاريخي..

فجّر أحمد الأمير، مستشار القانون الرياضي الدولي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول نادي الهلال، ومشروعه بارتداء قمصان تاريخية في مباراة الفيحاء، على ملعب المملكة أرينا، في دوري روشن السعودي.

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وذكر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، عبر منصة (إكس)، أن الهلال سيخوض مباراة الفيحاء، المقررة في 18 أكتوبر، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن، بطقم استثنائي لمباراة واحدة، يمثل ذكرى لجزء من تاريخه، والذي كان منه ارتداء النجم البرازيلي ريفالينو، شعار الأزرق.

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وأوضح أباعود أن الهلال يعتزم الاحتفال بذكرى تأسيسه الـ67، والذي يوافق 16 أكتوبر، فضلًا عن افتتاح ملعب المملكة أرينا، بعد التوسعة الجديدة.

وقال الأمير، إنه وفق اللائحة التنظيمية لدوري روشن السعودي، يجب أن يتم تحديد الأطقم الخاصة بالفرق المشاركة في الدوري، قبل بدايته، مع الحصول على موافقة الرابطة لاعتمادها، كما يفترض ألا يتم تغيير أطقم الفريق بعد بدء المسابقة، وبعد اعتماد أطقمه الأساسية قبل بداية البطولة.

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وقدم الهلال انطلاقة مذهلة لموسم 2024-2025، بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، حيث توج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الثانية على التوالي، كما يتزعم صدارة دوري روشن، بالعلامة الكاملة، محققًا 18 نقطة من 6 مباريات، فضلًا عن صدارة مجموعة أندية الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 6 نقاط من مباراتين، والتأهل لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يشارك الهلال في كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق بالولايات المتحدة في 15 يونيو المُقبل، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.