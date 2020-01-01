الفحوصات الطبية تحمل أخبارًا إيجابية للهلال بشأن ياسر الشهراني

اللاعب أصيب خلال مواجهة دوري أبطال آسيا

تلقى الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي بقيادة رازفان لوشيسكو أخبارًا إيجابية بشأن إصابة مدافع الفريق "ياسر الشهراني" التي تعرض لها مساء الإثنين الماضي خلال مواجهة شاهر خودرو في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

الظهير الأيسر عانى من آلام في عضلة الفخذ الأمامية وغاب عن مران الأمس، وقد أجرى فحوصات طبية لموضع الإصابة أكدت سلامته تمامًا وقدرته على التدريب واللعب مع الفريق.

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صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن لوشيسكو يُفكر جديًا في عدم الدفع بالشهراني خلال مواجهة الفيحاء في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والمقرر إقامتها مساء الجمعة القادم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

إذ يُفضل المدرب الروماني منح الظهير الأيسر عدة أيام من الراحة ليكون جاهزًا تمامًا لخوض المباراة الثانية في دوري أبطال آسيا ، والتي سيخوضها حامل اللقب ضد شباب الأهلي متصدر دوري الخليج العربي الإماراتي يوم الإثنين القادم على استاد أحمد بن راشد في الإمارات.