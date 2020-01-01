فيديو | جوميس: الفتح صعّب مهمتنا وأثبتت أننا لم نحسم اللقب بعد

مهاجم الهلال سجل ثلاثة أهداف الليلة لفريقه وللخصم

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، أنه كان يعلم من البداية أن مواجهة الفتح ستكون صعبة للغاية على فريقه، مشيرًا إلى أن الزعيم لم يقدم الأداء المطلوب منه.

الزعيم خطف فوزًا صعبًا أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، سجل الثلاثة أهداف جوميس، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع التفاصيل)

وقال جوميس، خلال تصريحاته لقنوات "السعودية الرياضية"، عقب المباراة: "كنا نعرف أننا أمام مباراة صعبة، كما حدث عندما واجهنا الفتح في الدور الأول، هم صعبوا المباراة علينا، خاصةً وأنها أتت بعد فترة توقف كبيرة ومجهود ذهني كبير في ديربي الرياض".

المزيد من الفرق

وأضاف: "نعم المباراة صعبة، لكن الفرق الكبيرة تعرف جيدًا كيف تخرج بنقاط المباريات، التي لم تقدم بها الأداء المطلوب، وهذا ما فعلناه، كي نقترب أكثر من اللقب".

المهاجم الفرنسي اختتم: "المستوى بالدوري السعودي عالٍ للغاية، هناك فوارق بسيطة للغاية بين الفرق وبعضها، لذلك الهلال لم يحسم اللقب بعد، ومباراة الليلة خير دليل على ذلك، فالمستوى الفني متقارب رغم فرق المراكز".

غوميز لاعب #الهلال :

كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبه، لكن بطولة الدوري لم تحسم بعد.#الهلال_الفتح pic.twitter.com/nK1ChlaoHJ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 10, 2020

يذكر أن الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 57، ليواصل انفراده بالصدارة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 22 نقطة في المركز الـ14.