"عليكم احترامنا!" .. نجم الهلال يوجه رسالة إلى لاعبي العين وجماهيره

الهلال عوض خسارة الموسم الماضي..

وجّه البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر نادي الهلال السعودي، رسالة قوية إلى لاعبي العين الإماراتي وجماهيره؛ وذلك بعد القمة الآسيوية الكبرى، مساء اليوم الإثنين.

لودي سجل هدفًا؛ ليقود الهلال للفوز (5-4) على العين، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

لودي قال في تصريحات مع شبكة قنوات "إس إس سي الرياضية"، بعد المباراة: "على لاعبي العين أن يحترمونا.. جئنا إلى هنا للعب من أجل الفوز؛ لكنهم ظلوا يتحدثون عن سيناريو الموسم الماضي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العين كان قد أخرج الهلال، من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ قبل أن يتوّج العملاق الإماراتي بـ"اللقب" في النهاية.

وشدد الظهير البرازيلي على أن نجوم الهلال، كان لديهم إصرار على الفوز أمام العين بـ"ملعبه ووسط جماهيره"، في قمة اليوم الإثنين؛ وهو الأمر الذي تحقق في النهاية.

وعن سر تألقه في الموسم الحالي.. كشف رينان لودي عن أنه كان يُعاني من إصابة، في العام الرياضي الماضي، لم تسمح له بتقديم أفضل ما لديه؛ ولكنه تجاوزها الآن.

واختتم لودي تصريحاته؛ بالقول: "أنا نفس الشخص الذي تعاقد معه الزعيم الهلالي، في يناير من عام 2024؛ لكن.. الاختلاف فقط كان بسبب هذه الإصابة".

جدير بالذكر أن الهلال حافظ على صدارة "منطقة الغرب"، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، بعد فوزه الصعب على العين؛ وذلك برصيد 9 نقاط "العلامة الكاملة"، من 3 انتصارات متتالية.