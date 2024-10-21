فيديو | الثأر ليس بالنتيجة فقط .. جمهور العين يعتدي على لاعبي الهلال وميتروفيتش وسافيتش يواصلان الاستفزازات

اشتعال القمة الآسيوية بين العين والهلال..

الإثارة في قمة العين الإماراتي والهلال السعودي، لم تقتصر على الأهداف أو التنافس داخل أرضية الملعب فقط؛ بل وصلت إلى مدرجات الملعب بين جماهير الفريقين.

العين يستضيف الهلال، على ملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

في البداية.. احتفل المغربي سفيان رحيمي، مهاجم الفريق العيناوي، أمام الجماهير الهلالية الحاضرة في الملعب؛ وذلك بعد تسجيله هدف التعادل (1-1).

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ومن ناحيته.. رد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان نادي الهلال، على تصرف رحيمي؛ عندما ذهب واحتفل أمام جماهير العين، عقب تسجيله الهدف الثاني، معلنًا تقدم الزعيم (2-1).

وأخذت جماهير الهلال تردد "قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا" وقتها؛ وسط غضب شديد من الجماهير العيناوية، التي بدأت بقذف لاعبي الزعيم بـ"قوارير المياه".

الثأر لم يتوقف عند هذا الحد.. البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقف أمام الجماهير العيناوية، وقام بـ"شرب المياه" من القوارير التي تم رميها عليهم.

أما ثنائي الهلال الصربي سافيتش والمهاجم أليكساندر ميتروفيتش، قاما بتوجيه إشارات "الصمت" إلى جماهير العين؛ سواء في احتفالات الهدف الثاني، أو حتى "الثالث" الذي سجله زميليهما الدولي السعودي سالم الدوسري.

جدير بالذكر أن الهلال جمع العلامة الكاملة "6 نقاط"، في أول جولتين من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ بينما اكتفى العين بنقطة وحيدة فقط من مباراتين.