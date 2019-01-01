الهلال والعدالة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث ومجريات مباراة الهلال ضد العدالة في الجولة 13 في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020

الهلال 0 × 0 العدالة

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العدالة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، وهذه المباراة قد تكون فرصة حتى يقترب من المراكز الآمنة، لكن الزعيم لن يقبل سوى بالثلاث نقاط في سبيل استمرار مطاردته للنصر والأهلي على صدارة ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

إلا أن الهلال لم يكن على هذا القدر من الإقناع والتألق، ولولا هدف سيباستيان جيوفينكو المتأخر لخسر ثلاث نقاط مهمة في صراعه لإعادة لقب الدوري السعودي إلى خزائنه من جديد.

هذه هي المباراة المحلية الأولى للموج الأزرق منذ مدة طويلة نتيجة لانشغاله في بطولة دوري أبطال آسيا ثم مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بقطر، وقد توقعت الجماهير أن يُقدم الفريق أداءً بارزًا على شاكلة ما فعله في البطولتين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد العدالة في الجولة 13 في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./