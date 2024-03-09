ليست عابرة .. الكشف عن سر زيارة الظاهرة رونالدو لنادي الهلال

تعرف على السبب الحقيقي وراء زيارة رونالدو لنادي الهلال

حرص الأسطورة البرازيلي الظاهرة رونالدو، على زيارة نادي الهلال اليوم، في ظل تواجده في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة الحالية.

وظهر رونالدو مساء الجمعة في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، حيث كان يرتدي القميص الأحمر الذي يخص القلعة الحمراء.

وكشف الإعلامي البرازيلي صامويل فينانسيو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن زيارة رونالدو لنادي الهلال كانت برفقة جابرييل ليما الرئيس التنفيذي لنادي كروزيرو البرازيلي.

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وأضاف فينانسيو أن زيارة رونالدو ومسؤول النادي البرازيلي هي خطوة أخرى في التفاوض على بقاء لاعب الوسط ماتيوس بيريرا المعار من الزعيم في صفوف كروزيرو بشكل نهائي.

ويرغب نادي كروزيرو في الإبقاء على ماتياس بيريرا الذي تمت استعارته في صيف 2023 بشكل نهائي، بعد تألقه مع الفريق البرازيلي.