بعد إعلان الهلال الصفقة رسميًا .. حقيقة تورط متعب الحربي في "التوقيع للنصر" وتهديده بالإيقاف

"وقع لناديين في آن واحد" .. مفاجأة كبرى عن صفقة ظهير الشباب

في صيف السعودية 2023 كانت صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هي الأكثر جدلًا، وفي صيف 2024 يلعب متعب الحربي؛ ظهير الشباب، هذا الدور حاليًا في ظل الهدوء الكبير تجاه الصفقات العالمية.

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أحد الفوارق بين الصفقتين هو أن ميسي كان موجهًا تمامًا للهلال، لكن الصراع على الحربي قائم منذ فترة بين الهلال، النصر والأهلي، قبل أن ينحصر بين الزعيم والعالمي مؤخرًا.

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الجديد في هذا الملف، هو إعلان الهلال رسميًا تعاقده مع صاحب الـ24 عامًا اليوم الأحد، ليكون ثاني صفقاته الصيفية بعد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

لكن المفاجأة الكبرى فجرها الصحفي عبدالعزيز العصيمي، الذي أكد أن اللاعب كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي النصراوي أمس السبت، ليتساءل الكثيرون: هل يتورط في قضية التوقيع لناديين في آن واحد ويتم إيقافه؟

العصيمي أوضح أنه لا يحق للنصر مقاضاة الحربي بعد خطوة توقيعه للهلال، كون عقد العالمي لم يكتمل؛ لعدم توقيع الشباب عليه، مشيرًا إلى أن الأخير وافق على عرض الأول في البداية، لكنه عاد وتراجع وطلب زيادة العرض أكثر من 90 مليون ريال سعودي مع ضم مختار علي للصفقة.

يذكر أن الحربي مرتبط بعقد مع الشباب يمتد لنهاية موسم 2025-2026، وقد شارك الموسم المنقضي في 21 مباراة بمختلف البطولات، صنع خلالها هدفًا واحدًا.