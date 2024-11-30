"الهلال أفضل برحيل سعود عبدالحميد والجوير طلب الإعارة" .. جيسوس يكشف المفاجآت بعد الفوز على الشباب

"لن يفوز أحد على الهلال إلا بظروف غير اعتيادية"

وجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، رسائل مفاجئة، بعد الفوز على الشباب، حيث وصف المنافس بأنه صار أفضل من الموسم الماضي.

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وحقق الهلال فوزًا على مضيفه الشباب بنتيجة (2-1)، على ملعب الأخير بالرياض، في قمة الجولة الثانية عشرة من دوري روشن، حيث وقع المغربي عبد الرزاق حمد الله على هدف الليوث، قبل أن يرد الصربي بثنائية الزعيم.

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ورد جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، على سؤال بشأن تأثر الجبهة اليمنى دفاعيًا بعد رحيل سعود عبد الحميد، إلى روما الإيطالي، ليعلّق قائلًا إن الجبهة لم تتأثر، بعد ضم البرتغالي جواو كانسيلو الذي يعد أفضل كثيرًا من سعود، كونه لعب في عدة أندية أوروبية، ويمثل إضافة كبيرة للهلال، فيما انتقل سعود للتو إلى القارة العجوز، وأنه لا مقارنة بين اللاعبين، حسب وصفه.

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وتطرق جيسوس للحديث بشأن لاعب الوسط مصعب الجوير، المعار لصفوف الشباب، والذي خاض مباراة الديربي أمام الهلال، قائلًا إن الجوير ينتظره مستقبل رائع، واللاعب هو من فضل مغادرة الزعيم في الفترة الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة، حتى يحصل على فرصة اللعب لدقائق أكبر تعطيه فرصة المشاركة مع المنتخب السعودي، في ظل تواجد الثنائي سيرجي سافيتش وروبن نيفيش الذي يصعّب حظوظه في المشاركة مع الأزرق.

واستطرد جيسوس ضاحكًا بأن الجوير زار لاعبي الهلال في غرفة ملابسهم، وقد يكون لا يزال متواجدًا هناك حتى الآن.

وأضاف "الهلال قدم أداءً رائعًا، وحقق انتصارًا مهمًا في مباراة صعبة، ضد فريق يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، ومن الصعب أن ينتصر أي فريق على الهلال، إلا إذا تعرضنا لأمور غير اعتيادية، تصبّ في مصلحة الخصم للفوز علينا، حينما لعبنا 10 ضد 10، صرنا أكثر سيطرة على المباراة، حققنا فوزًا مستحقًا، وحكم المباراة أيضًا كان جيدًا، وكان قراره صحيحًا بطرد (خاليدو) كوليبالي ولاعب الشباب (نادر الشراري)".

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ورفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة، في وصافة جدول دوري روشن السعودي، بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 22 نقطة في المركز الخامس.