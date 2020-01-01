رسميًا - الفاتح النقر يخلف حمادة صدقي في الهلال السوداني

بعد ساعات قليلة من رحيل المدرب المصري، تم التعاقد مع مدرب جديد

أعلن نادي الهلال السوداني رسميًا اليوم الأحد، التعاقد مع المدرب الوطني الفاتح النقر، لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

النقر يتولى منصب المدير الفني للهلال خلفًا للمصري حمادة صدقي، الذي طلب فسخ تعاقده صباح اليوم، بعدما غادر أم درمان دون إذن الإدارة مساء الأمس.

واتهم مجلس إدارة النادي السوداني صدقي بالهروب، خوفًا من وضع الأهلي المصري، إذ يقع في مجموعة واحدة مع الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

وتسببت مغادرة المدرب المصري دون إذن الإدارة، في فصل عدد من إداريي الهلال من مناصبهم، بعدما منحوه جواز السفر الخاص به. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي سموحة السكندري قبل ساعات التعاقد رسميًا مع حمادة صدقي، لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلفًا لحسام حسن.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، وله مباراة مؤجلة.

أما في دوري الأبطال فيأتي الفريق السوداني في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، برصيد ست نقاط، خلف الأهلي المصري (7 نقاط)، والنجم الساحلي التونسي (9 نقاط)، بينما يحل بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

ويتبقى لكتيبة النقر مباراتين في البطولة القارية، إذ تواجه بلاتينيوم في 25 من الشهر الجاري، والأهلي في الأول من فبراير المقبل.