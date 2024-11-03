نجم الهلال يواصل دعم السعودية .. نيمار يفتتح بطولة التنس ويهدي أرينا سابالينكا مكافأة الفوز

البرازيلي يستغل تباعد مشاركاته مع الهلال لحضور الفعاليات المختلفة في الرياض..

يواصل البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، دعمه للأحداث الرياضية المختلفة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، استغلا لًا لتباعد مشاركاته في المباريات، إذ حضر أمس السبت، افتتاح بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض.

البرازيلي حاليًا بعيدًا عن المشاركة المنتظمة مع الزعيم في ظل عدم قيده بالقائمة المحلية، على إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر 2023، وتم الاكتفاء بقيده في قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ظهر بها لبضع دقائق بالفعل خلال المواجهة الأخيرة أمام العين الإماراتي بالجولة الثالثة، بعدما اكتمل شفاؤه.

وظهر نيمار بالأمس، في انطلاق بطولة التنس بالرياض، حيث قام بافتتاح مواجهة البيلاروسية أرينا سابالينكا؛ المصنفة الأولى عالميًا، أمام الصينية تشينوين؛ بطلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمصنفة السابعة عالميًا، ما أضفى بعض من الحماس الخاص على الجمهور الحاضر بصالة مللعب جامعة الملك سعود.

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حكم المواجهة منح البرازيلي فرصة إجراء القرعة قبل بدء المباراة بإلقاء العملة المعدنية، لحسم من سيقوم بضربة البداية.

وحسمت سابالينكا المواجهة لصالحها بالفوز (6-3) و(6-4)، ليقرر نجم الهلال إهداءها قميصه الخاص مع الزعيم موقعًا منه، كتذكار.