مدرب أبها: سنواجه الهلال الند بالند

مباراة الجولة الأولى من الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد عبد الرزاق الشابي المدير الفني لفريق أبها أنه سيلعب مباراة الهلال في افتتاح الدوري السعودي بهدف الفوز والعودة بنقاط المباراة.

ويفتتح الفريقان مشوارهما في الدوري السعودي يوم 22 أغسطس الجاري بمواجهة يُتوقع أن تكون أصعب على الفريق الضيف الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين.

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رغم هذا، إلا أن الشابي تحدث بنبرة تحدٍ واضحة، بقوله "لا نريد منح المباراة أكبر من حجمها".

أضاف لصحيفة الشرق الأوسط " سيتواجه 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، وسنذهب إلى الرياض ليس للخروج بأقل الخسائر وإنما سنذهب وهدفنا الفوز والعودة بنقاط المباراة وفريقي لا يقل عن بقية فرق الدوري كي نرضى بمجرد المشاركة".

"هدفنا المنافسة على البقاء لمواسم مقبلة وتحقيق نتائج إيجابية، لا سيما أن الفريق الهلالي ليس بالفريق الغامض فنحن نعرف مصادر قوته ومصادر ضعفه وسنلعب عليها وسنكون ندا قويا بإذن الله".

وأتم الشابي مؤكدًا أن الإعداد النفسي يلعب دورًا مهمًا في مواجهات الكبار وإحداها اللعب ضد الهلال بالطبع، كما شدد على اكتمال صفوف فريقه وإن طالب الإدارة بالتعاقد مع لاعبين مميزين في بعض الخانات التي تعاني من النقص.