"أنت خائف من السد!" .. إعلامي قطري يتحدى هداف الهلال السابق: لا حديث ولا كلام الـ3 نقاط لنا

قمة آسيوية تخطف الأنظار في ليلة الثلاثاء الساخنة..

"لا حديث ولا كلام الـ3 نقاط لنا!".. بهذه الجملة؛ رفع الإعلامي الرياضي القطري خالد جاسم، راية التحدي في وجه نادي الهلال السعودي، الذي يستعد لمواجهة الفريق المحلي السد.

الهلال يحل ضيفًا على السد، في الدوحة القطرية، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وأعرب جاسم عبر برنامج "المجلس"، المذاع بشبكة قنوات "الكأس القطرية"، عن ثقته في انتصار السد على الزعيم الهلالي؛ قائلًا: "حللتم أهلًا ونزلتم سهلًا في وطنكم الثاني؛ لكن.. لا بديل عن أن الفوز لنا".

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وأكد الإعلامي الرياضي أن الشعب القطري بالكامل، يحب الهلال والسعوديين كثيرًا؛ لكن.. هذا لن يمنع السد من تحقيق الانتصار، في القمة الآسيوية المرتقبة.

ومن ناحيته.. رد ناصر الشمراني، هداف نادي الهلال السابق، والذي كان حاضرًا في البرنامج، بالتأكيد على أن الدوحة "فأل خير" على السعوديين؛ قائلًا: "نحن نحب قطر؛ لذلك.. الفوز لنا نحن".

وعاد جاسم للحديث مجددًا؛ حيث قال للشمراني: "نحن نحبكم أيضًا.. هذه خالصين منها، لكن الفوز لنا"، ليرد هداف الهلال السابق بكلمة واحدة فقط؛ وهي: "طيب!".

هُنا.. ضحك الإعلامي القطري، مؤكدًا على أنه جعل ناصر الشمراني يؤيد حديثه بشأن فوز السد على الزعيم السعودي؛ وهو ما يؤكد أنه "خائف وقلق" من هذه المواجهة الصعبة.

جدير بالذكر أن الهلال جمع 12 نقطة "العلامة الكاملة"، من 4 مباريات خاضها في مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية - حتى الآن -؛ في الوقت الذي حصد فيه السد القطري 8 نقاط، من انتصارين وتعادلين.