نجما الهلال جاهزان لمواجهة السد

الزعيمان يلتقيان بقطر في أولى خطوات الوصول للنهائي القاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل الهلال السعودي بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، تدريباته استعدادًا لمواجهة السد القطري المرتقبة.

الزعيم السعودي يحل ضيفًا على الزعيم القطري في الأول من أكتوبر المقبل، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يقام لقاء الإياب في 22 من الشهر نفسه.

وشهد مران الليلة مشاركة سلمان الفرج في التدريبات الجماعية بالكامل، بينما شارك سباستيان جيوفينكو في الجزء الأول فقط ثم أدى تدريبات لياقية.

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وبذلك تتأكد جاهزية الثنائي لمواجهة السد، بعدما ابعدتهما الإصابة عن اللقاء الأخير أمام التعاون في الدوري المحلي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأزرق غدًا الأحد، الرياض متجهة إلى قطر، لخوض لقاء البطولة الآسيوية، بعد أداء المران في تمام الخامسة مساءً.

يذكر أن الهلال وصل لنصف النهائي بعد التغلب على اتحاد جدة في ربع النهائي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما جاء صعود السد على حساب النصر السعودي بالفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع المباراتين.