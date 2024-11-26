جورج جيسوس يهاجم "التحكيم الآسيوي" بعد قمة الهلال والسد .. ويكشف النقاب عن "لغز سافيتش"

ماذا قال جورج جيسوس؟!

فتح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "النار" على التحكيم الآسيوي؛ بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم مع السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال تعادل (1-1) مع مستضيفه السد، في الدوحة القطرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

واعتبر جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن الطاقم التحكيمي الذي أدار هذه القمة الآسيوية الكبيرة بقيادة الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك، لم يكن على قدر الحدث، وواجه العديد من الصعوبات والمشاكل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدير الفني البرتغالي أضاف: "هناك تفاصيل شاهدناها، لم يستطع الحكم من خلالها، إدارة المباراة بالشكل الصحيح"؛ في إشارة إلى الـ3 ركلات الجزاء التي طالب بهم الزعيم الهلالي.

وعلى جانب آخر.. برر جورج جيسوس قراره المثير للجدل، بـ"إجلاس" الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، على دكة البدلاء، في بداية مباراة السد، قبل إقحامه في الشوط الثاني.

وكشف مدرب الزعيم الهلالي عن أن سافيتش، كان يُعاني من بعض الآلام العضلية، التي تمنع مشاركته في كامل المباراة؛ لذلك.. لم يرد الجهازان الفني والطبي المخاطرة به.

واعترف جيسوس بأن تراجع مستوى الهلال، في الفترة الأخيرة؛ يعود إلى "الإرهاق وزيادة الأحمال" على اللاعبين، بسبب ضغط المباريات؛ قائلًا: "لكننا فريق كبير، يجب أن نتأقلم مع هذه الوضعية".

وشدد جيسوس على أن الهلال أمامه أهداف معينة، يريد أن يحققها في الموسم الرياضي الحالي؛ ومن هُنا تأتي أهمية إدارة المرحلة الصعبة الحالية، بالشكل المطلوب.

جدير بالذكر أن الهلال، حجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة النخبة الآسيوية 2024-2025، بعد التعادل الإيجابي مع السد؛ إلا أنه فقد "الصدارة" لمصلحة العملاق السعودي الآخر الأهلي، متراجعًا إلى "المركز الثاني" برصيد 13 نقطة.