الهلال × السد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علي استاد جامعة الملك سعود بمدينة الرياض

الهلال 0 × 0 السد

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لم تختلف بداية السد كثيرًا عن الهلال لدوري أبطال آسيا 2019، حيث تصدر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ونجح في تخطي الدحيل بمجموع نتائج (4-2)، وفي ربع النهائي واجه القطب الثاني لمدينة الرياض النصر، وخاض أمامه ملحمة تمثلت في قلب تأخره في الذهاب بهدفين لهدف، إلى انتصار في الإياب بثلاثة أهدافٍ لهدف أهداهم بطاقة العبور لنصف النهائي.

وكان الهلال قد تخطى دور المجموعات التي تصدرها برصيد 13 نقطة، ليتواجه مع الأهلي في دور الـ16 ويتخطاه أيضاً بنتيجة (4-3) في إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ومن ثم أقصى الاتحاد في ربع النهائي بنتيجة (3-1).

استطاع الموج الأزرق أن يتخطي مباراة الذهاب خارج الديار وأن يُحرج عيال الذيب ف عقر داره بعد أن انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف، ليُصعب المهمة على الزعيم القطري في مباراة الإياب.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال السعودي ضد السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019؛ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة.