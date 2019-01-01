لوشيسكو: السد استهلكنا ذهنيًا وبدنيًا ولهذا لم أدفع بجوميس وكاريلو من البداية

المدرب الروماني لديه ثقة كبيرة بلاعبيه رغم الضغوطات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أنه وضع بعض اللمسات والتفاصيل الصغيرة على فريقه، وهو ما أدى لتغيير شكله، رغم معاناة اللاعبين من الإرهاق من مواجهة السد القطري الأخيرة.

الزعيم حقق اليوم السبت، للفوز أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. (طالع تقرير المباراة)

وقبلها بأيام، انتصر الزعيم أمام السد برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن حمد، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا توجد أي مباراة سهلة، نحترم الجميع، لأن كل الأندية لديهاالإمكانيات، المباراة الماضية أمام السد استهلكت من الجانب الذهني للاعبين وليس البدني فقط، كانت مباراة على مستوى عالٍ من الصعوبة، لذلك ظهر التأثير على اللاعبين الليلة بعض الشيء، لكن جزئيات بسيطة غيرت من شكلنا، لن أتحدث عن خصمنا، لكننا نجحنا في فرض أفضليتنا على أغلب فترات المباراة".

وأضاف: "لدينا مجموعة من اللاعبين الذين نثق في إمكاناتهم وفي قدرتنا على الاعتماد عليه، لامتلاكهم الإصرار، الذي يقف خلف ظهورهم في أي مباراة بمستوى عالٍ، والجميع يدرك أهمية المباريات التي نخوضها، ونتعامل معها على أنها نهائي، وهو ما يعطينا التركيز والدافع".

وبسؤاله عن عدم الدفع بالثنائي كاريلو وبافيتيمبي جوميس منذ بداية اللقاء، أوضح: "هناك أسباب عديدة وراء ذلك، منها استراتيجيتنا الخاصة والرغبة في الدفع باللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، لرغبتهم في إثبات أنفسهم ولتفادي الإرهاق والمخاطرة عن هذا الثنائي، خاصةً وأن كاريلو لم يحصل على راحة منذ نهاية الموسم الماضي".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 16 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، بينما يأتي الإتي في المركز العاشر وتجمد رصيده عند ست نقاط.