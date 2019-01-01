إدارة بن نافل تُوقع عقد الرعاية الخامس للهلال

الهلال يسير جيدًا في هذا الاتجاه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال توقيعه عقد رعاية جديد، هو الخامس منذ وصول فهد بن نافل لمقعد رئيس النادي.

ويُبدي الرئيس الجديد اهتمامًا كبيرًا بالجانب الاستثماري والتجاري في الهلال، إذ يراه الأساس السليم لبناء نادٍ قوي قادر على دعم صفوفه جيدًا بزيادة أرباحه المالية.

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وأعلن وصيف الدوري السعودي توقيعه عقدًا مع شركة "جاهز" لمدة 5 سنوات قادمة، وسيظهر شعار الشركة على أعلى صدر قمصان الفريق للموسم القادم.

وكان الزعيم قد وقع عقود رعاية مع شركة التعاونية للتأمين مقابل 230 مليون ريال سعودي، وشركة أس تيم مقابل 252 مليون ريال، وشركة إعمار مقابل 335 مليون ريال وأخيرًا شركة فلاي إن لكن دون الكشف عن القيمة المالية.

وتمتد جميع تلك العقود لمدة 5 سنوات قادمة.