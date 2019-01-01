رازفان لوسيسكو يحصل على 5 أضعاف راتبه مع الهلال

المدير الفني الشاب يمتلك عرضًا مغري ماديًا من قبل نادي الهلال السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية رومانية أن المدير الفني رازفان لوسيسكو قد أبلغ مسؤولي نادي باوك اليوناني بالرحيل عن تدريب النادي خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "gsb.ro" الرومانية قالت أن المدير الفني الشاب يمتلك عرضًا مغري ماديًا من قبل نادي الهلال السعودي.

وأضافت الصحيفة أن قيمة العرض للمدير الفني تصل إلى 4 ملايين يورو من أجل قيادة الزعيم، وهو 5 أضعاف ما يحصل عليه حاليًا في اليونان.

✍📝 تم توقيع العقود .. الهلال يحسم ملف المدرب الجديد 👇https://t.co/tUBRMr4smi pic.twitter.com/WZUPm3ge5g — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 29, 2019

العديد من التقارير المحلية المقربة من صناع القرار في الهلال أكدت أن المدرب الروماني هو الأقرب لقيادة الزعيم الموسم المُقبل.

وحول كيفية رحيله عن النادي اليوناني قالت الصحيفة الرومانية أن نادي الهلال سيدفع قيمة الشرط الجزائي للاعب والذي يصل إلى 2 مليون يورو.

الهلال يُخطط لخطف عبدالفتاح آدم عن طريق متعب المفرج

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدير الفني في حال التوصل إلى صيغة نهائية للعقد.