لوشيسكو يُشيد بدفاع وهجوم الهلال في الدوري السعودي

الهلال سيواجه الرائد في الجولة القادمة من الدوري السعودي

أشاد رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال بدفاع الفريق مؤكدًا أن الأرقام تؤكد الأداء المميز الذي يُقدمه ثنائي الدفاع، ذلك خلال تصريحاته قبل مواجهة الرائد في الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الأربعاء القادم.

الزعيم تقدم لصدارة الدوري السعودي بفارق نقطة عن النصر بعد انتصاره على أبها في الجولة الماضية وتعثر منافسه بالتعادل مع ضمك، ويلتقي الرائد بهدف الحفاظ على صدارته.

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المدرب الروماني رد على المشككين في دفاع الفريق بالتأكيد على أنه ثاني أفضل دفاع في الدوري السعودي، مضيفًا "قدمنا أداءً مميزًا على مستوى خط الدفاع في المبايات الماضية، نحن نمتلك ثاني أفضل دفاع بين الأندية".

تابع "أسلوب لعبنا يعتمد على الاستحواذ على الكرة والبناء السريع للهجمات في نصف ملعب المنافس، لهذا نحن أقوى هجوم في الدوري السعودي وبفارق عن الآخرين، وفي نفس الوقت نحظى بمدافعين مميزين".

وعن مباراة استاد جامعة الملك سعود بالرياض أمام الرائد، قال لوشيسكو "الرائد فريق جيد ويُجيد اللعب بأسلوب دفاعي منظم، لكننا استعدينا جيدًا للقاء ونحن جاهزون تمامًا له."

أتم عن حالة اللاعبين والغيابات "الفريق مكتمل تقريبًا، لا ينقصنا سوى المصاب محمد البريك وهو قريب من العودة للعب".