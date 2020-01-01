استبعاد من رحلة دبي وبرنامج بدني مكثف لثلاثي الهلال الأجنبي

الهلال يستعد لمباراة دوري أبطال آسيا

قرر رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال استبعاد الثلاثي الأجنبي غير المسجل في قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا من السفر إلى دبي، حيث سيفتتح حامل اللقب مشواره في نسخة عام 2020 بمواجهة شاهر خودرو الإيراني.

المدرب الروماني كان قد اختار الرباعي سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميس وأندريه كاريلو وجانج هيون سو لقيدهم في قائمة الهلال الآسيوية، وقد استبعد الثلاثي جوستافو كويلار وعمر خربين وكارلوس إدواردو، ليُحافظ على خياراته من الموسم الماضي.

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وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لوشيسكو استبعد الثلاثي من رحلة دبي حيث سيُخوض الفريق تدريباته الختامية قبل اللعب ضد شاهر خودرو في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا يوم الإثنين القادم.

وأضافت أن لوشيسكو طلب من المعد البدني إخضاع خربين وكويلار وإدواردو لبرنامج بدني مكثف بهدف إعدادهم جيدًا لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار خطته للمداورة بين اللاعبين تجنبًا للإرهاق خاصة في ظل ما ستشهده الفترة القادمة من ضغط للمباريات على الصعيدين المحلي والقاري.

يُشار لأن الهلال نجح في هزيمة الرائد 3-1 في آخر جولات الدوري السعودي ليُعزز صدارته لجدول الترتيب ويزيد الفارق مع النصر إلى 4 نقاط بعد تعادل الأخير مع ضمك ضمن نفس الجولة.