لوشيسكو يُدافع عن علي البليهي ويُشيد بالمعيوف والشهري

الهلال هزم الرائد بصعوبة في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي

أشاد رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال بالثنائي عبد الله المعيوف وصالح الشهري كما دافع عن المدافع علي البليهي، ذلك خلال تصريحاته بعد الفوز الصعب على الرائد 3-1 في الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء أمس الأربعاء.

المدرب الروماني أكد سعادته البالغة بالفوز الصعب الذي وصفه بالمستحق للهلال، واصفًا الأخطاء التي وقع بها اللاعبون بأنها جزء من كرة القدم وهي ما تجعل طعم الانتصار أجمل، كما أشاد بجهد اللاعبين ومساهمتهم القوية لحصد النقاط الثلاثة.

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وعن دور عبد الله المعيوف الحاسم في اللقاء بتصديه لركلة جزاء قاتلة في الدقيقة الـ89 ومن ثم إحرازه الهدف الثالث من ركلة جزاء في آخر لحظات المباراة، قال لوشيسكو "المعيوف لعب دورًا حاسمًا في المباراة وتلك ليست المرة الأولى التي يتألق بها".

"هو حارس مرمى استثنائي والأفضل بين حراس المرمى في الدوري السعودي، بالنسبة لتسديده ركلة الجزاء فقد كان واثقًا من نفسه بجانب أن الوقت كان قد انتهى".

المدرب انتقل للاعب آخر هو المهاجم صالح الشهري الذي شارك من مقاعد البدلاء، قال عنه "هو لاعب حماسي واكتسب خبرة كبيرة مؤخرًا، يؤدي بجهد كبير وقد أضاف للمجموعة بدنيًا، بجانب أن أدواره الدفاعية ممتازة".

وأوضح لوشيسكو أن الحكم الرابع أخطأ عند التغيير ودخول الشهري برفع رقم بافيتيمبي جوميس لأن المقصود بالتغيير كان كارلوس إدواردو، بقوله "كنا بحاجة للاعب يُعوض البرازيلي الذي بذل جهدًا بدنيًا كبيرًا، وإقحام لاعب وسط آخر كان سيُسبب خللًا في توازن الفريق".

أخيرًا دافع بطل آسيا عن مدافعه علي البليهي، قائلًا "الكثير من لاعبي الوسط في الهلال ارتكبوا أخطاءً اليوم والبليهي كان من يُصحح تلك الأخبار، لكنه سيئ الحظ لأن الكثير لا يُلاحظ سوى أخطائه، بجانب أنه يتسبب بركلات جزاء ضدنا دون قصد وعلينا تفادي هذا الأمر مستقبلًا".

الهلال بانتصاره أمس حافظ على صدارة الدوري السعودي بعدما تقدم للنقطة الـ38 بفارق 4 نقاط عن النصر الذي سيلتقي الفتح اليوم في الرياض لحساب نفس الجولة ولديه فرصة إعادة الفارق مجددًا إلى نقطة واحدة.