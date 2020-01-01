أخبار الهلال اليوم | الشباب يُدافع عن قرار "الممر الشرفي"، والجدعاني ينضم الخميس

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 8 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ...

المزيد من الفرق

رئيس الشباب يُدافع عن قراره إقامة ممر شرفي للهلال

دافع خالد البلطان رئيس نادي الشباب عن قراره إقامة ممر شرفي للهلال قبل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة القادمة والأخيرة من الدوري السعودي تكريمًا للفريق لفوزه بلقب الدوري.

ونشر النادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر أكد خلاله أن الممر الشرفي يأتي لتكريس الروح الرياضية والاحترام بين الأندية، وأنه يراه بادرة يجب أن تحدث سنويًا بغض النظر عن اسم البطل.

الجدعاني ينضم لتدريبات الهلال الخميس القادم

أفادت مصادر صحفية أن عبد الله الجدعاني حارس مرمى الوحدة المنضم حديثًا للهلال سينضم لتدريبات الفريق الأزرق بدءًا من يوم الخميس القادم تمهيدًا للسفر مع البعثة إلى الدوحة تزامنًا مع انطلاق دور المجموعات من دوري أبطال آسيا من جديد.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع باختاكور الأوزبكي يوم الإثنين القادم.

الضربات تتوالى .. مدافع الفتح يُوقع للنصر ويظهر بقميصه

المدافع الذي ارتبط بعدد من الأندية منها الهلال والاتحاد وقع للنصر. التفاصيل هنا

فيديو | قائد النصر السابق يحتفل مع لاعبي الهلال بلقب الدوري السعودي