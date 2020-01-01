أخبار الهلال اليوم | مفاوضات الزمالك مع خربين، وسبب الإصابة بكورونا

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 14 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 ...

المزيد من الفرق

وليد الفراج يكشف سبب إصابة لاعبي الهلال بفيروس كورونا

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج أن احتفال نجوم الهلال بلقب الدوري السعودي هو السبب المباشر خلف إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا الجديد، وهو عكس ما قاله مدير الكرة بالنادي سعود كريري الذي تعرض للإصابة.

هلال 2016 يغيب بالكامل عن مواجهة باختاكور

يعود موعد آخر لقاء جمع الهلال وباختاكور الأوزبكي إلى عام 2016، ومن الملفت أن مواجهة الليلة بين الفريقين لن تشهد تواجد أي لاعب هلالي شارك في لقاء 2016 فيما سيتواجد 7 لاعبين من الفريق الأوزبكي.

محمد البريك هو اللاعب الوحيد الموجود في قائمة الهلال حاليًا وقد خاض مباراة 2016 التي انتهت لصالح الزعيم 4-1، لكنه لن يلعب الليلة لإصابته بفيروس كورونا الجديد.

الهلال يستقر على بديلي البريك والفرج أمام باختاكور

عاصفة كورونا ضربت الهلال، لكن مدربه لوشيسكو لديه الحلول المناسبة. التفاصيل هنا

خاص | الزمالك يتواصل مع مهاجم الهلال لضمه، والزعيم يُوضح موقفه