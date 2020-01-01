أخبار الهلال اليوم | محامون دوليون يدعمون احتجاج النادي، وتوصية بضم نجم النصر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 26 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 26 سبتمبر 2020 ...

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القحطاني يُطالب الهلال بضم صانع ألعاب النصر

طلب الإعلامي الرياضي حمود القحطاني من إدارة الهلال التحرك للتعاقد مع يحيى الشهري صانع ألعاب النصر بعد خروجه من حسابات ناديه ومنحه الضوء الأخضر للرحيل هذا الصيف.

وكتب القحطاني عبر حسابه على تويتر "لازلت أكرر بأن الشهري إضافة للهلال بمركز صناعة اللعب كلاعب محلي وورقة رابحة عند الحاجة له، بالإضافة الى وجود الانضباط والتأقلم سريعًا مع المجموعة".

خروج الثلاثي من العزل وعودة الجزء الأول من البعثة

غادر الثلاثي محمد البريك ونواف العابد وصالح الشهري مقر العزل الصحي في الدوحة بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما شفى كذلك الظهير الأيسر للهلال "ياسر الشهراني".

ومن المتوقع أن يصل الجزء الأول من بعثة الهلال أرض الوطن مساء اليوم وسيتكون من العناصر غير المصابة بفيروس كورونا، فيما سيتم الترتيب خلال اليومين القادمين لإعادة المصابين بالفيروس.

محامون دوليون يدعمون الهلال أمام الاتحاد الآسيوي

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال استعانت بعدد من المحامين الدوليين قبل تقديم احتجاج ضد استبعاد الفريق من دوري أبطال آسيا، وقد دعموا جميعًا قرار النادي وطالبوه بالمضي قدمًا والوصول لأعلى مرحلة قضائية وهي محكمة التحكيم الدولية حال رفض لجنة الانضباط القارية الاحتجاج.

وأضافت الصحيفة أن ملف احتجاج الهلال جاء متكاملًا وشاملًا لجميع الأحداث التي رافقت البعثة في الدوحة، سواء ما يتعلق بالجانب الطبي أو غيره، واستند النادي في احتجاجه على أن ما حدث للفريق كان ظرفًا قاهرًا يستدعي تقديره من الاتحاد القاري.

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