أخبار الهلال | شفاء الشلهوب والعابد واقتراب فالكاو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 5 إبريل

أخبار الهلال تصدرها تعافي نجميه الشلهوب والعابد، وخطط سوق الانتقالات، ولم يغب الجدال الطويل حول أساطير دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 1 إبريل 2020 ...

الشلهوب والعابد يحصلان على الضوء الأخضر لبدء التدريبات المنزلية

ثنائي الهلال تعافيا من الإصابة التي لحقت بهما في فبراير الماضي وأصبحا جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية حين عودتها. التفاصيل هنا

هل اقترب الهلال؟ فالكاو يرفض الاستمرار مع جلطة سراي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن أن الكولومبي راداميل فالكاو، يرغب في الرحيل عن فريقه جلطة سراي التركي، مع نهاية الموسم الحالي، بسبب تلقيه عروضًا عربية قوية. التفاصيل هنا .

إعلامي رياضي: ماجد عبد الله لو كان هلاليًا لكان الأول دون منازع

قال الإعلامي محمد الشيخ أن ماجد عبد الله تغلب على شح الإنجازات في نادي النصر وحقق تاريخًا أسطوريًا، ولو كان لاعبًا هلاليًا لكان الأول في كرة القدم السعودية دون منازع.

عبد الله معيوف: نتدرب في منازلنا، وكلنا مسؤول

نشر حساب الهلال الرسمي على تويتر مقطع فيديو تحدث خلاله حارس مرمى الفريق عبد الله معيوف مؤكدًا على التزام الجميع بالبقاء في البيوت.